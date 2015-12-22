ЗМІ: у Гурзуфі застрелили близького соратника Ахметова

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, о п’ятій ранку Ляшко вийшов у двір свого будинку покурити. У цей час охоронець, який перебував на другому поверсі будинку, почув глухий ляскіт, після чого вибіг на вулицю.

Згідно з інформацією, Ляшко помер у "швидкій", на місці злочину не знайшли зброї, але знайшли дві гільзи.

Видання Преступности.НЕТ зазначає, що Михайло Ляшко відомий у певних колах як кримінальний авторитет "Мішаня Косой". За даними ЗМІ, Михайло Ляшко, крім тісних зв'язків із Рінатом Ахметовим, був близький і до ще одного лідера Партії регіонів, а нині Опозиційного блоку Бориса Колеснікова (син В'ячеслав Ляшко є власником патентів на цукерки "Конті"). Михайло Ляшко в регіоні і за його межами відомий не тільки як горілчаний король Донбасу, але і як кримінальний авторитет з 90-х Мішаня Косой або Михайло Михайлович.

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Також зазначається, що після агресії Росії на Донбасі Ляшко дуже тісно співпрацював з керівниками так званої "ДНР" - причетний до реалізації схеми вивозу металобрухту на територію України з "ДНР".

За інформацією Преступности.НЕТ, Михайло Ляшко був співвласником «Білого Лебедя», а також скандальної тютюнової фабрики «Хамадей», через яку, нібито, організовувалася контрабанда цигарок до Європи. Йому приписували контроль над гральними закладами Донецька і керівництво "силовим крилом" Ахметова в часи правління Януковича. Одночасно його називали "горілчаним королем Донбасу" (завдяки алкогольної компанії "Олімп"). Був одним з акціонерів торгово-розважальних центрів "Донецьк-Сіті", "Маяк", скандально відомого "Білого лебедя".