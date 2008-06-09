Шукати гірників у шахті після вибуху заважають підземні води

Темпи пошуку гірників шахти імені Карла Маркса не знижуються, хоча підземні грунтові води заважають пошуково-рятувальним роботам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Рятувальні роботи тривають, і все технічне оснащення для цього є, сказала Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що очікується наступний підйом.

Вона нагадала, що вже піднято на поверхню 17 гірників, які виявилися під завалами внаслідок вибуху.

«Вже 17 працівників шахти живі підняті та зустрілися зі своїми сім`ями», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. Вона висловила надію, що й інші з годині на годину повинні повернутися у свої сім`ї».

За її словами, гірники підіймаються з другого скіпового (вантажного) ствола, а в пасажирському стволі рятувальникам вдалося просунутися на 400-450 метрів. Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що й у пасажирському стволі «є здогадні дані, що й там перебувають гірники». Поки складно відновити сполучуваність цих двох стволів, і для цього потрібен час, роботи тривають, підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

Сьогодні вночі о 03.50 було врятовані та піднято на поверхню двох гірників. Вранці рятувальники знайшли живими ще 21 гірника, з яких до 17.00 були підняті 15.

Разом з тим прес-служба Кабміну близько 13.00 поширила недостовірну інформацію про підняття на поверхню 21 гірника.