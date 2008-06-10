Органи прокуратури розпочали перевірку дитячих таборів

Органи прокуратури розпочали перевірку готовності дитячих оздоровчих таборів до літнього сезону і вже виявили низку порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила начальник відділу захисту прав і свобод неповнолітніх Генеральної прокуратури України Людмила СКІТЕНКО.

Зокрема, за її словами, Генпрокуратура перевірила минулого тижня готовність до сезону оздоровчих таборів у Києві та Київській області. В результаті виявилося , що не всі дитячі табори відкрились 1 червня. В той же час Л.СКІТЕНКО зазначила, що для цього є ще певний час.

Говорячи про проблеми та порушення, які були виявлені під час перевірки, Л.СКІТЕНКО зазначила, що, зокрема, у органів прокуратури є питання до санітарно-епідеміологічної служби, оскільки не у всіх таборах створено необхідні санітарні умови.

Також є питання щодо врегулювання власниками таборів прав користування землею, в окремих випадках приміщення оздоровчих центрів використовуються не за призначенням. Також органи прокуратури перевірятимуть “обгрунтованість калькуляції, з якої складається вартість дитячих путівок”.

Крім того, Л.СКІТЕНКО зазначила, що у прокуратури є питання, чому при збільшенні в держбюджеті на 100 млн. грн. витрат на оздоровлення 5 млн. дітей шкільного віку реально зможуть відпочити лише 2,5 млн.

Вона також зазначила, що перевірки триватимуть протягом всього літа.

В той же час Л.СКІТЕНКО зауважила, що у Генпрокуратурі схильні вважати, що пришкільні табори не зможуть нормально вирішити питання оздоровлення дітей. Так, зокрема, це стосується фінансування. Наприклад, у Кіровоградській області, як зазначила Л.СКІТЕНКО, на харчування кожної дитини в одному із таких таборів було передбачено лише 60 коп. на день.

В той же час в Генпрокуратурі не виключають, що в цьому літньому сезоні виникнуть проблеми з оздоровленням дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або з виділенням їм відповідної компенсації. Крім того, існують проблеми з оздоровленням дітей-інвалідів.