У Харкові судитимуть підозрюваного в участі у масовому погромі в студмістечку

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Максима Саксонова.

За його відомостями, вчора, 22 грудня, прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно одного з активних учасників масових заворушень улітку поточного року у студмістечку Харкова, що супроводжувались знищенням чужого майна (ч.1 ст. 294 КК України).

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Саксонов зазначив, що 19-річний харків’янин, студент одного з харківських вишів, брав активну участь у так званому погромі йорданців. Досудовим розслідування встановлено, що «похід на йорданців» готувався заздалегідь - внаслідок конфлікт через дівчину. У червні поточного року група молодих людей влаштувала погром у студмістечку на вул. Клочківській.

Поблизу одного з кафе, де, зазвичай, відпочивали іноземці, молодики в масках напали на студентів-йорданців, а потім стали переслідувати їх та нищити їхні автівки.

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"Зокрема, один із підозрюваних у масовому заворушенні ножем розбив скло автомобіля 28-річного громадянина Йорданії, який знаходився в машині, та пошкодив кузов автівки", - додав Саксонов.

Внаслідок протиправних дій потерпілому завдано шкоди на 14,5 тис. грн. Максимальна санкція статті – 8 років позбавлення волі.

Стосовно інших учасників масових заворушень досудове розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові в червні 2015 року в студмістечку стався масовий погром, внаслідок якого травми різного ступеня важкості отримали майже 10 осіб, серед яких були й іноземці.