"Беркутівці", які брали участь у побитті студентів на Майдані, успішно пройшли атестацію до нацполіції – активіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє член атестаційної комісії, активіст "Автомайдану" Олександр Кравцов.

"Сьогодні з цілого набору беркутівців вдалося досягти звільнення тільки зама одіозного Антонова (розгін студентів) та ще одного нерадивого рядового", - йдеться в повідомленні.

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Кравцов зазначає, що його аргументи щодо низьких тестових балів у "беркутівців" та їх участі в побитті десятків людей на Майдані Незалежності в Києві у ніч на 30 листопада 2013 року не були прийняті до уваги рештою членів атестаційної комісії.

За словами активіста, лояльність комісії до екс-беркутівців була спричинена "професійністю" та їх "участю в АТО". Також, члени комісії вважають, що бійці спецпідрозділу "виконували накази, а в усьому винно керівництво".

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"Мої аргументи залишились в протоколі "окремою думкою"", - написав Кравцов.

Цей день я прожив хєрово. Сьогодні з цілого набору беркутівців вдалося досягти звільнення тільки зама одіозного Антоно... Posted by Oleksandr Kravtsov on Wednesday, December 23, 2015

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Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка повинна була підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

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Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, більшість з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.