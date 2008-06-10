9 гірників встигли сісти у підйомник, але опинилися в епіцентрі вибуху

Робота рятувальників на шахті імені Карла Маркса ускладнена через руйнування комунікацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр України, голова державної комісії зі з`ясування причин аварії Олександр ТУРЧИНОВ.

«Не хочу давати прогнозів, але перспективи мінімальні, хоча надія залишається, поки не закінчаться роботи», - сказав він, відповідаючи на запитання, наскільки можливо знайти гірників живими.

За словами першого віце-прем`єра, на даний момент «досить точно відоме місцезнаходження всіх гірників під землею, - воно невтішне».

О.ТУРЧИНОВ пояснив, що 9 гірників встигли сісти в кліть для підйому, але десь на позначці 120-200 метрів від поверхні стався вибух і вони опинилися в епіцентрі вибуху. Кліть зірвало, канат повністю розірвався, вона перекинулася і впала в зумпф нижче позначки 1 тис. метрів.

Він зазначив, що «ще троє гірників з ділянки №78 знаходилися на горизонті 1 тис. метрів, де стався масовий викид як вугілля, породи, так і газу. І цих людей, на жаль, накрило викидом».

О.ТУРЧИНОВ акцентував, що головним завданням для рятувальників зараз є відновлення електрокомунікацій і системи водовідкачування шахти, «оскільки вода прибуває досить швидко, і вже частково затоплено горизонт на позначці 1 тис. метрів».

Для відкачування води на шахту поставлена автономна система, за допомогою якої налагоджується відкачування води.

«Складність полягає в тому, що зруйновані комунікації як для спуску техніки, так і людей у шахту», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Утім, він повідомив, що рятувальники вже обстежили всі позиції до позначки 800 метрів і частково 1 тис. метрів горизонту.

«Просто величезне надходження води і зараз існує величезний ризик для життя рятувальників. У разі, якщо ми зупинимо воду, МНС підготувало водолазів, які готові спуститися на глибину 1 тис. метрів під воду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На закінчення він підкреслив, що «до останнього моменту на шахті будуть продовжені рятувальні операції, поки під землею залишаються люди».