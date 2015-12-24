На Харківщині до 3 років позбавлення волі засудили бойовика "Донського козацтва"

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького.

За його відомостями, під час судового слідства було встановлено, що восени 2014 року молодик через соціальні мережі отримав запрошення вступити до одного з незаконних збройних формувань угруповання ДНР.

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Він поїхав до Донецька і вступив до караульної роти "Донського козацтва". Незаконно отримавши вогнепальну зброю, чоловік брав участь у чергуваннях та охороні військового підрозділу.

Крім того, він охороняв терористів, які воювали проти військових та правоохоронних підрозділів України у районі Міжнародного аеропорту "Донецьк". На тимчасово окупованій території зловмисник придбав гранату типу Ф-1 із зарядом і привіз її додому. Улітку цього року під час обшуку її було вилучено.

Відтак, Лозівський районний суд визнав винним 20-річного жителя селища Краснопавлівка у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України) та незаконному придбанні, зберіганні вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Чоловіка засуджено на 3 роки та 1 місяць позбавлення волі.