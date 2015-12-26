Суд розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання веде суддя Микола Чаус.

"Судове засідання оголошується продовженим", - сказав суддя.

Корбан на судовому засіданні відсутній. У суді присутні його адвокати Олексій Шевчук, Оксана Томчук, Андрій Мірошник та Ігор Барсученко.

Сторона обвинувачення заявляє, що "вчора о 22:15 після проведення процедур з підозрюваним Корбаном в інституті Амосова йому було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу. Від отримання він відмовився, це зафіксовано в протоколі про відмову від отримання клопотання в присутності понятих за допомогою відеокамери".

Прокурори заявили, що вручили Корбану повістку про виклик на судове засідання. Вони стверджують, що лідер "УКРОПу" від одержання цієї повістки відмовився, і що органом досудового слідства отримано довідку в інституті Амосова про те, що "після відповідних процедур, які були проведені, підозрюваний Корбан перебуває в задовільному стані".

На думку прокурорів, Корбан за усіма ознаками може брати у сьогоднішньому засіданні.

У цьому зв'язку прокурори заявили про клопотання на "дозвіл про примусовий привід і доставлення в суд підозрюваного Корбана для розгляду клопотання по суті (про зміну запобіжного заходу)".

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Водночас адвокат Шевчук заявив, що прокурор вводить в оману суд. Захисник сказав, що ознайомившись з документами прокуратури, "там жодним чином не написано, що мій підзахисний Корбан Геннадій Олегович може брати участь у будь-яких слідчих діях".

"Документ констатує факт того, що була проведена операція і хірургічне втручання. На сьогоднішній день в цьому документі немає жодних даних, які б говорили про те, що Корбан може брати участь у судовому засіданні", - заявив Шевчук.

Також він заявив, що рішення суду про примусовий привід для проведення експертизи досі не виконане.

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Адвокат зазначив, що за наявною інформацією, суд не видавав жодних повісток і нікого не уповноважував у судовому процесі, щоб викликати від імені суду Корбана сьогодні на 09:00, оскільки проводилася операція і хірургічне втручання.

Він заявив, що на сьогоднішній день Корбан госпіталізований. Коментуючи заяву прокуратури про нібито задовільний стан здоров'я Корбана, Шевчук сказав, що має медичну довідку, в якій сказано, що його підзахисний госпіталізований і не може брати участі в судовому засіданні.

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Адвокат вважає, що довідка, озвучена прокуратурою, є підробленою. Він попросив внести у протокол судового засідання інформацію, що прокурор підробив повістку і протокол, а також що той ввів суд в оману, сказавши, що Корбан може брати участь в судовому засіданні.

Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану. При цьому суд ухвалив рішення про примусове доставлення Корбана на судове засідання.