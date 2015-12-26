Напівпритомному після операції на серці Корбану зачитали повістку про виклик до суду - УКРОП

Про це на своїй сторінці у Facrebook повідомила прес-секретар партії УКРОП Евгенія Кравчук.

"Геннадію Корбану зробили операцію на серці. Із реанімації його перевели до палати, де він поступово виходив з наркозу. Коли лікарню інституту Амосова покинули адвокати, які не спали другу добу, і журналісти, до палати увірвалася група співробітників СБУ в масках. Вони зачитали на камеру повістку про виклик політика завтра, на 9.00, до Дніпровського районного суду і кинули на ліжко клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

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За словами прес-секретаря, це сталося через 7 хвилин після того, як Корбана перевели з реанімації. "Лідер партії УКРОП перебував у напівпритомному стані", - наголосила Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня, близько опівночі у квартирі лідера партії "УКРОП" в Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури і СБУ проводили черговий обшук, після чого повезли Корбана до Києва у супроводі шести машин з автоматниками.

Після ночі у дорозі Корбана доправили спочатку до київського госпіталю СБУ для примусового проходження медобстеження, а потім до міського бюро судово-медичної експертизи.

Сьогодні слідчі ГПУ намагалися вручити Корбану клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Водночас у партії "УКРОП" повідомили, що лікарі Інституту ім. Амосова прийняли рішення про госпіталізацію Корбана.

Через загрозу інфаркту Корбану зробили операцію.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура. Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана