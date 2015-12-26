СБУ затримала диверсанта з 9 кілограмами вибухівки

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, бойовик у травні-липні минулого року пройшов спеціальну підготовку на базі батальйону "Схід" терористичної організації "ДНР". Після чого куратори відправили його на територію, контрольовану українською владою для здійснення терористичних актів у складі групи, яка повинна була прибути від бойовиків

Читайте такожЯрош підтвердив загибель екс-бійця ПС серед диверсантів у спецоперації "Альфи" та розповів про знайомство з ним

Співробітники спецслужби вилучили у диверсанта 9 кілограмів пластиду, детонатори, гранатомет РПГ-26, гранати Ф-1, автомат Калашникова, пістолет Макарова, патрони різного калібру, йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Перевіряється інформація про причетність диверсанта до низки інших терактів, скоєних у Донецькій області.