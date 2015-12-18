Черговий бойовик втік з "ДНР" через постійні фізичні знущання і здався СБУ (відео)

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Як розповів сам чоловік, уродженець та мешканець Волноваського району Донецької області, у травні 2015 року він у зв’язку з відсутністю роботи приєднався до терористичної організації "ДНР", вступивши до "танкового батальйону "Дизель".

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Відсутність дисципліни та п'янки у незаконному збройному формуванні та постійні фізичні знущання змінили його думку про власні перспективи та майбутнє Донбасу, а також змусили шукати шляхи повернення додому.

Від своєї дружини чоловік дізнався про програму СБУ "На тебе чекають вдома" та вирішив нею скористатися, оскільки участі в бойових діях не брав, вбивств та інших тяжких злочинів не скоював.

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"Нині чоловік вдома зі своєю дружиною та чекає на звільнення від кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку. Він щиро розкаюється перед українським народом та закликає всіх, хто ще перебуває у складі незаконних збройних формувань, скласти зброю і повернутися до своїх родин", - повідомляє СБУ.