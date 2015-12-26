У Хмельницькому почала роботу нова патрульна поліція

У заході взяли участь голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, її заступник Олександр Фацевич, керівники органів місцевої влади.

Читайте такожУ Слов'янську і Краматорську поліція почне працювати у квітні, а в Маріуполі - в травніЯк повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління патрульної поліції в Хмельницькому Олег Костенко, патрулювання обласного центру здійснюватиметься цілодобово 65 патрульними.

Загалом патрульна поліція буде поділена на 4 роти.

Деканоідзе в ході церемонії запевнила, що виступає гарантом того, що патрульні будуть забезпечені всім необхідним, починаючи від форми і закінчуючи пальним.

Як зазначили у Департаменті комунікації Нацполіції України, Хмельницький - восьме місто України, де розпочали свою роботу підрозділи патрульної служби.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Хмельницькому стартував відбір у нову патрульну поліцію. Всього подали анкети на конкурсний відбір 5 тис. 457 осіб. Конкуренція становила 22 особи на місце.