У Хмельницькому почала роботу нова патрульна поліція
Сьогодні у Хмельницькому почала працювати нова патрульна поліція. Патрульна поліція Хмельницького налічує 256 осіб, з них 32 жінки. Вони забезпечені 19 автомобілями Тойота-Пріус.
У заході взяли участь голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, її заступник Олександр Фацевич, керівники органів місцевої влади.
Читайте такожУ Слов'янську і Краматорську поліція почне працювати у квітні, а в Маріуполі - в травніЯк повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління патрульної поліції в Хмельницькому Олег Костенко, патрулювання обласного центру здійснюватиметься цілодобово 65 патрульними.
Загалом патрульна поліція буде поділена на 4 роти.
Деканоідзе в ході церемонії запевнила, що виступає гарантом того, що патрульні будуть забезпечені всім необхідним, починаючи від форми і закінчуючи пальним.
Як зазначили у Департаменті комунікації Нацполіції України, Хмельницький - восьме місто України, де розпочали свою роботу підрозділи патрульної служби.
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Хмельницькому стартував відбір у нову патрульну поліцію. Всього подали анкети на конкурсний відбір 5 тис. 457 осіб. Конкуренція становила 22 особи на місце.