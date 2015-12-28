У Львові обстріляли маршрутку

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ГУ Національної поліції Світлана Добровольська, напередодні о 18.00 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від водія маршрутного таксі №13 про те, що на вулиці Виговського, біля поліклініки, невідомі обстріляли маршрутне таксі, внаслідок чого пошкоджено чотири вікна.

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Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що стріляли з балкону однієї з квартир житлового будинку. Правоохоронці з’ясували, що у цьому помешканні перебувало шестеро підлітків, четверо хлопців та двоє дівчат – всі неповнолітні. Один з підлітків, 15-річний львів‘янин, зізнався, що постріли по маршрутному таксі здійснив заради розваги. Він передав поліції пневматичний пістолет, з якого були здійснені постріли.

Зловмисника доставлено у Залізничний відділ поліції для дачі показів. Інформація щодо постраждалих пасажирів маршрутки уточнюється.