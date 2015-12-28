Українським телеканалам таки дозволили показувати "Іронію долі"

Було обговорено питання виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України", йдеться на сайті Нацради.

Зазначений закон визначає додаткові повноваження таких органів, як Державне агентство України з питань кіно, Міністерство культури України і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

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"Оскільки відповідальність за виконання норм закону лежить на цих трьох державних структурах, то кожна з них повинна діяти лише на законних підставах, керуючись офіційними документами", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Національна рада вживатиме відповідних заходів у тому разі, коли посвідчень у фільмів чи серіалів не буде.

"Звертаємо увагу, що прокатні посвідчення більшості фільмів, про трансляцію яких у Новорічні свята останнім часом говорили ЗМІ, Держкіно не відкликало", - підсумували у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, додавши, що це стосується й фільму "Іронія долі...".

Нагадаємо, раніше міністр культури В'ячеслав Кириленко прокоментував хвилю критики, яка піднялася через можливу заборону показу в Україні низки радянських фільмів.