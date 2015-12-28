Пункти пропуску в зоні АТО на новорічні свята працюватимуть довше

На новорічні свята роботу всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду в зоні проведення АТО буде збільшено на кілька годин.

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.

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"Загалом перед Новорічними та Різдвяними святами на лінії розмежування очікується значне збільшення пасажиро-транспортного потоку. Щоб забезпечити належний пропуск громадян, які перетинають лінію розмежування, в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду на кілька годин збільшено термін роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім того на всіх напрямках збільшено кількість прикордонних нарядів та створено для персоналу відомства додаткові робочі місця. В даний час прикордонники на КПВВ працюють в посиленому режимі.