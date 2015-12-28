Пункти пропуску в зоні АТО на новорічні свята працюватимуть довше
Крім того на всіх напрямках збільшено кількість прикордонних нарядів та для персоналу відомства створено додаткові робочі місця.
На новорічні свята роботу всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду в зоні проведення АТО буде збільшено на кілька годин.
Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.
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"Загалом перед Новорічними та Різдвяними святами на лінії розмежування очікується значне збільшення пасажиро-транспортного потоку. Щоб забезпечити належний пропуск громадян, які перетинають лінію розмежування, в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду на кілька годин збільшено термін роботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що крім того на всіх напрямках збільшено кількість прикордонних нарядів та створено для персоналу відомства додаткові робочі місця. В даний час прикордонники на КПВВ працюють в посиленому режимі.