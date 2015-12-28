СБУ перехопила розмову терористів "ЛНР", в якій бойовик просить дозволу у ватажка навести "шухер" з мінометів
21:37, 28 грудня 2015Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України перехопили телефонну розмову між двома ватажками терористів "ЛНР", яка свідчить про регулярні порушення ними Мінських домовленостей.
Скріншот відео
Як повідомляє прес-центр СБУ, перехоплена розмова також викриває справжню роль Російської Федерації у подіях на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Так у розмові з "колишнім командиром козацького полку народної міліції 2-го армійського корпусу міністерства оборони" так званої ЛНР Дрьомовим, який загинув 12 грудня 2015 року, чинний "командир козацького полку" просить "пошухерить" з мінометів. у бік позицій російських солдат.
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