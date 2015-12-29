В окупованій Керчі знову почалися віялові відключення світла

У Керчі знову почалися віялові відключення світла.

Про це повідомляє Керчь.ФМ.

На "гарячій лінії" Керченського РЕМ кореспонденту сайту відповіли, що ліміт місту ніхто не змінював, а у зв'язку з холодами споживання збільшилося, тому доводиться відключати райони міста.

Читайте такожКерченська переправа може зупинитися до Нового року через негоду

«Відключення не більше, ніж на 2 години на добу. На жаль, графік відключень лише розробляється, тому надати його не можемо. Якщо відключили світло в одному районі, то через 2 години його включать, при цьому вимкнуть в іншому», - відповів оператор гарячої лінії КРЕМ.