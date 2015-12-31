Один із керівників СБУ в Житомирській області "кришував" незаконний видобуток бурштину
Він фактично був основною ланкою корупційної схеми прикриття незаконного добування, транспортування та контрабанди "сонячного каменю".
Служба безпеки України викрила діяльність організованого злочинного угрупування, яке займалося незаконним видобутком бурштину в Житомирській та Рівненській областях. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Читайте такожНа Рівненщині затримано позашляховик з бурштином на понад півмільйона гривень
"Серед організаторів злочинної діяльності був один з керівників Управління СБ України у Житомирській області. Через свої корупційні зв’язки у державних і правоохоронних органах Житомирщини та Рівненщини спецслужбовець забезпечував "дах" членам угруповання", - йдеться у повідомленні.
Працівники СБУ задокументували багатоланцюговий механізм передачі грошей від безпосередніх видобувачів бурштину до найвпливовіших представників органів влади. Також під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість бурштину, виробів з нього та обладнання для видобутку.
СБУ відкрило кримінальне провадження за ст. 255 (створення злочинної організації) ККУ. Зловмиснику повідомлено про підозру. Матеріали передано до Генеральної прокуратури України.