Один із керівників СБУ в Житомирській області "кришував" незаконний видобуток бурштину

Служба безпеки України викрила діяльність організованого злочинного угрупування, яке займалося незаконним видобутком бурштину в Житомирській та Рівненській областях. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"Серед організаторів злочинної діяльності був один з керівників Управління СБ України у Житомирській області. Через свої корупційні зв’язки у державних і правоохоронних органах Житомирщини та Рівненщини спецслужбовець забезпечував "дах" членам угруповання", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ задокументували багатоланцюговий механізм передачі грошей від безпосередніх видобувачів бурштину до найвпливовіших представників органів влади. Також під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість бурштину, виробів з нього та обладнання для видобутку.

СБУ відкрило кримінальне провадження за ст. 255 (створення злочинної організації) ККУ. Зловмиснику повідомлено про підозру. Матеріали передано до Генеральної прокуратури України.