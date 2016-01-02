В Україні стартувала кампанія з внесення у військовий облік 17-річних юнаків

З перших днів нового 2016 року в Україні стартувала постановка на військовий облік при районних (міських) військових комісаріатах юнаків 1999 року народження.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Зокрема, з 2 січня до 30 березня 2016 року тільки на Харківщині понад 8 тисяч осіб буде викликано до військкоматів для постановки на військовий облік, вивчення їхньої придатності до військової служби, обстеження стану здоров’я", - йдеться у повідомленні.

За словами командування Харківського обласного військкомату, до складу районних (міських) приписних комісій, окрім військовослужбовців Збройних Сил України, увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники регіональних структур соціального забезпечення.

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"Ще минулого року офіцери військкоматів склали списки харків’ян, яким цього року виповниться сімнадцять. Паралельно у районах підготоване усе необхідне для виконання цього загальнодержавного завдання. Тому з 2 січня райвійськкомати, розташовані на Харківщині, своєчасно і на повну потужність запрацювали над приписною кампанією 2016 року", - пояснив тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Харківського обласного військкомату полковник Юрій Калгушкін.

Під час постановки на військовий облік осіб 1999 року народження проводитиметься вивчення юнаків та дівчат, які цього року виявлять бажання вступати до вищих військових навчальних закладів оборонного відомства.