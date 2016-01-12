Чотирьом екс-"беркутівцям", які пройшли переатестацію, повідомили про підозру

Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, причетних до неправомірних дій стосовно учасників мирних акцій протесту в січні – лютому 2014 року», - зазначається у повідомленні.

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«Так, за результатами зібраних доказів оголошено про підозру двом командирам відділень та двом бійцям полку поліції особливого призначення Головного управління поліції в м. Києві (колишнім співробітникам столичного спецпідрозділу міліції «Беркут») за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України, за фактами перевищення влади та незаконного затримання активістів громадського руху «Автомайдан»» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса та Грушевського у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх автомобілів, а також службових підроблень рапортів та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», - поінформували у Генпрокуратурі.

Зазначається, що до суду внесені клопотання щодо відсторонення підозрюваних від посад та застосування до них запобіжних заходів у вигляді домашніх арештів.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання та збираються докази щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів.

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У ГПУ зазначили, що підозрювані колишні «беркутівці» успішно пройшли переатестацію, а двоє з них отримали підвищення, ставши командирами відділень.

"Необхідно також зазначити, що розслідування у кримінальних провадженнях, вчинених стосовно учасників Революції Гідності, ведуться системно і послідовно. Результати розслідування не приурочують до окремих дат чи подій, а інформація надається по мірі завершення певного процесуального етапу, про що негайно інформується громадськість та засоби масової інформації", - підкреслили в прокуратурі.

У Генпрокуратурі нагадали, що ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які виходять за межі наданих прав та повноважень, що супроводжувалося насильством, або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів, або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями та спричинили тяжкі наслідки – карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.