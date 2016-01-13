"УНІАН-Підтримка": ЖЕК від забудовника протидіє передачі будинку в управління новоствореному ОСББ

Про це УНІАН повідомив голова правління ОСББ «Затишна оселя» Юрій Лазнюк, в рамках проекту «УНІАН-підтримка».

Як розповів Лазнюк, незважаючи на те, що мешканці виграли кілька судів, керівництво приватного ЖЕКу досі чинить опір у передачі своїх повноважень ОСББ. В результаті чого, проживаючи в будинку вже кілька років, мешканці так і не можуть офіційно оформити стосунки з комунальними службами міста і змушені оплачувати неякісні послуги приватного ЖЕКу забудовника. «Весь вал грошей, який йде з комунальних платежів витрачається незрозуміло куди. Ми не отримуємо тих послуг, якими могли б самі себе забезпечувати. Але замість того, щоб дати нам цю можливість, приватний ЖЕК намагається скасувати державну реєстрацію нашого ОСББ в судах», - говорить Лазнюк.

Втім, незважаючи на неодноразові позови приватного ЖЕКу, суди одностайно виносять рішення на користь новоствореного ОСББ. Так, Господарський суд міста Києва рішенням від 1 липня 2015 року повністю відмовив ТОВ «Сервіс-Житло-Комфорт» у позові, яким приватний ЖЕК хотів скасувати державну реєстрацію ОСББ та визнати протиправними дії його членів. Після чого до Окружного адміністративного суду міста Києва з аналогічними вимогами вже звернулася власниця приватного ЖЕКу Долгова Софія Вадимівна, однак у задоволенні позову було відмовлено.

Жителі вважають, що таким чином, приватний ЖЕК відстоює власні фінансові інтереси. «Власником цього ЖЕКу є Софія Долгова - дружина директора підприємства-забудовника цього багатоквартирного будинку. В той час, як дочка Долгова - власник компанії інтернет-провайдера, що забезпечує мешканців цього ж будинку послугами інтернет», - зазначив Лазнюк.

Він також розповів, що практично всі ОСББ створені в столичних новобудовах потрапляють в схожу ситуацію, коли забудовник передає повноваження по управлінню будинку в руки приватних керуючих компаній. І хоча такі дії є незаконними, на сьогоднішній день немає правових механізмів здатних захистити співвласників багатоквартирних будинків від свавілля недобросовісних забудовників.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав Закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», прийнятий Верховною Радою 14 травня 2015 року. Згідно із законом, права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та його прибудинкова територія віднесені до спільного майна багатоквартирного будинку. Одночасно вводиться правовий режим права спільної сумісної власності або права постійного користування у відношенні земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний будинок.

Забудовником ЖК комплексу «Васильківський» є державне підприємство «ЖИТЛОІНБУД», а генеральним інвестором компанія «Форум-Інвест».

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