МЗС рекомендує українцям враховувати високий рівень терористичної загрози в Єгипті

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС. «У зв’язку із здійсненням останнім часом низки терористичних актів на території Єгипету, у тому числі у курортних містах та місцях перебування іноземних туристів, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздки до Єгипту або вже перебувають на його території, зважати на високий рівень терористичної активності, а також ризики і небезпеки, пов’язані з цим, і враховувати певні застереження», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у відомстві категорично не рекомендують здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також в пустельних районах на захід від долини ріки Ніл; виявляти підвищену пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць в долині ріки Ніл, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургади, Ель-Гуни, Сафаги, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ешь-Шейх, Дахаб, Таба).

«Під час перебування на території Єгипту також наполегливо рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки, постійно стежити за повідомленнями ЗМІ для отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі перебування», - наголосили в МЗС.

У випадку необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, зовнішньополітичне відомство радять громадянам повідомляти про це адміністрації готелю, рідним або представнику туроператора.

У разі різкого загострення ситуації в МЗС наголошують на необхідності неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. «Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання», - зазначається у повідомленні.

У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю та здоров’ю громадянам України радять невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.