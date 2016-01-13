МЗС закликає українців бути обережними під час перебування у Туреччині

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

Зокрема, міністерство рекомендує українцям, які планують поїздки до Туреччини або вже перебувають на її території, за можливістю уникати відвідання місць масового скупчення людей (культових споруд, відомих історичних пам’яток, великих торговельно-розважальних комплексів тощо) та перебування поряд з адміністративними будівлями, обмежити користування місцевим громадським транспортом, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні та місці перебування, неухильно виконувати всі вказівки та рекомендації правоохоронних органів і місцевої влади, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

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У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю громадянам України МЗС радить невідкладно звертатися до Посольства України в Туреччині за номером телефону: +90 533 307 72 32, e-mail: emb_tr@mfa.gov.uaабо Генерального консульства України в Стамбулі за номером телефону: +90 530 612 55 77, e-mail:gc_tr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в результаті вибуху в центрі Стамбула, на площі Султанахмет, загинули щонайменше 11 осіб, поранено - 15.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що теракт скоїв сирійський терорист-смертник.