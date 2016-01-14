На Дніпропетровщині знайшли схованки з 46 кілограмами вибухівки та чималим арсеналом зброї

Як повідомляє прес-центр СБУ, зі схованок, які були облаштовані у лісопосадках, правоохоронці вилучили 26 кілограмів пластиду та 20 кілограмів тротилу, 14 середніх прилипаючих мін, 9 гранатометів, 4 пістолети Макарова, 2 автомати Калашникова та понад 1 тисячу набоїв різного калібру.

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Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї, вибухівки та осіб, що причетні до облаштування схронів.