Прокурори хочуть підробити результати экспертизи, аби заявити про порушення Корбаном умов домашнього арешту - адвокат

Про це 14 січня на своїй сторінці у мережі Facebook написала адвокат політика Оксана Томчук, зазначивши, що інформацію про такі наміри вона отримала від анонімного джерела.

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«У прокурорській голові визрів «геніальний» план – пристрій, що все ще знаходиться на нозі Геннадія, сьогодні ж мають зняти, щоби до дня засідання зробити «потрібну» експертизу, яка насправді вже написана, при чому саме так, як потрібно прокурорам», – написала Оксана Томчук.

За її словами, результати відповідної «експертизи» мають встановити нібито факт втручання у браслет та порушення умов запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На думку адвоката, таким чином правоохоронці хочуть виправдати так звані «маски-шоу-2», коли 24 грудня 2015 року політика силоміць забрали з його помешкання і в супроводі шести автобусів зі спецпризначенцями привезли до Києва.

«Сьогодні ми зібрали плітки від нардепів, близьких до правоохоронних органів: прокурорські активно поширюють маячню, що начебто Геннадій Корбан під час домашнього арешту неодноразово знімав з себе браслет і виїздив на якість таємні зустрічі», – повідомила правозахисниця.

При цьому адвокат Томчук звернула увагу на те, що увесь час, поки Геннадій Корбан перебував під домашнім арештом, його помешкання було цілодобово оточене працівниками СБУ, а поліцейські приходили на перевірки іноді навіть по декілька разів на день.

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«Я офіційно попереджаю – не грайтеся», – застерегла прокурорів правозахисниця, наголосивши при цьому, що підробку будь-якої експертизи легко встановити, тоді як відбувати покарання за такі фальсифікації доведеться «довго і некомфортно».

Нагадаємо, 13 січня Апеляційний суд Києва відклав на 22 січня розгляд скарги захисту Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про його тримання під вартою.