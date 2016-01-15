Квіташвілі заявляє, що в Україні немає епідемії грипу

В Україні немає епідемії грипу, а ситуація щодо поширення захворювання контрольована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні на брифінгу.

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Він акцентував, що на початку січня традиційно активізується вірус грипу.

«На сьогодні підтверджених смертей від грипу - 25, це лабораторно підтверджених смертей. Я чув про різні цифри. Це неправда, тому що вони мають бути лабораторно підтверджені. Закликаю не панікувати Це не перший раз, коли країна проходить через сезон грипу та епідемію», - сказав Квіташвілі.

Керівник Українського центру контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Любов Некрасова також підкреслила, що ситуація з грипом в Україні спокійна і відповідає сезонному рівню.

«ВООЗ передбачає два індикативних показника, які свідчать про епідемію: рівень захворюваності - 578 осіб на 100 тисяч населення (в Україні на сьогодні - 310 хворих на 100 тисяч) і тяжкість перебігу грипоподібних захворювань, ускладнених пневмонією. За останній тиждень такими тяжкими формами у нашій країні захворіли 702 людини, з них 15 померли (в тому числі дитина 5 років з Вінницької області)», - сказала Некрасова.

«Ми прогнозували підвищення рівня захворюваності на початку новорічних свят, але не очікували смертельних випадків. У 2009 році високий рівень захворюваності був у західних регіонах, від грипу померли 400 хворих. У цьому епідемсезоні на заході найнижчі показники захворюваності. Зараз «лідирують» Одеська, Вінницька, Донецька області», - сказала Некрасова.

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За її словами, в Україні працює 25 лабораторій з визначення вірусу грипу. «У країні підготовлено 8808 лікувальних закладів для прийому хворих на грип. Стратегічний запас лікарських засобів проти грипу достатній. В Україні – 9 млн людей - у групі ризику щодо тяжкого перебігу грипу та ГРВІ. Передбачалося, що більшість з цієї групи будуть вакциновані проти грипу. Однак було провакциновано лише 120 тисяч. Це - крапля в морі», - сказала Некрасова.

Експерт також навела дані статистики з летальності внаслідок грипу та ГРВІ за останні роки. Так, у 2010 році в Україні померли 282 людини, у 2011-му - 91, у 2012-му померли лише 2 людини, у 2013-му - 23, у 2014-му - 14 людей, сказала Некрасова.