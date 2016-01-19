У ДСНС сподіваються на відновлення руху транспорту в п'яти областях

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій очікують на відновлення із завтрашнього дня руху транспорту у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській і Одеській областях.

Про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін сьогодні на брифінгу щодо ліквідації наслідків негоди на території держави, передає кореспондент УНІАН.

"Я думаю, що протягом завтрашнього дня розпочнеться відновлення руху автотранспорту", - сказав Чечоткін.

За його словами, техніка і рятувальники працюють практично у цілодобовому режимі.

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"Якщо не буде інших ускладнень, пов'язаних із сильним вітром, то достатньо швидко відновиться рух по вищеназваних автодорогах", - сказав керівник ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Чечоткін заявив, що у п'яти областях, а це Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська і Одеська, введено часткове обмеження руху для великовантажного транспорту, вживаються заходи щодо ліквідації снігових наметів, спричинених сильним вітром.