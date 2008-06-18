Яценюк у сесійному залі читає новини УНІАН
19:28, 18 червня 2008Суспільство
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Арсенію Петровичу :))
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідав святкування 15-ї річниці інформаційного агентства УНІАН.
У своїй привітальній промові А.ЯЦЕНЮК відзначив високий професіоналізм працівників агентства.
Голова ВР також зізнався, що коли у сесійній залі парламенту на своєму робочому місці читає з комп’ютера новини, то це у першу чергу новини УНІАН.
За високий професіоналізм та з нагоди свята А.ЯЦЕНЮК вручив працівникам агентства годинники.
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