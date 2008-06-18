Яценюк у сесійному залі читає новини УНІАН

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідав святкування 15-ї річниці інформаційного агентства УНІАН.

У своїй привітальній промові А.ЯЦЕНЮК відзначив високий професіоналізм працівників агентства.

Голова ВР також зізнався, що коли у сесійній залі парламенту на своєму робочому місці читає з комп’ютера новини, то це у першу чергу новини УНІАН.

За високий професіоналізм та з нагоди свята А.ЯЦЕНЮК вручив працівникам агентства годинники.