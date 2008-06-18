Кримський парламент призначив слухання щодо НАТО

У вересні в кримському парламенті пройдуть депутатські слухання про дотримання права громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим, на отримання об`єктивної інформації про діяльність НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 81 з 90 депутатів, які брали участь у засіданні Верховної Ради Криму.

Депутатські слухання щодо НАТО планується провести 24 вересня в парламенті автономії.

Верховна Рада Криму доручила Раді Міністрів автономії підготувати та надати їй інформацію про заходи, що «проводяться за лінією НАТО» на території автономії.

У пояснювальній записці до рішення наголошується, що депутатські слухання, відповідно до положення, проводять з тих питань, які мають важливе значення для АР Крим з метою консолідації думок депутатів і вироблення рекомендацій. «Оскільки питання інтеграції України в НАТО є предметом активного обговорення і зумовлює неоднозначний резонанс серед жителів автономії, пропонується провести у Верховній Раді Автономної Республіки Крим депутатські слухання з цього питання», - наголошується в пояснювальній записці.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив журналістам, що на слухання буде запрошено представників різних партій і організацій, щоб усі змогли висловити свою думку про альянс. «Буде дискусія, буде висловлено думки», - зазначив він.

При цьому глава парламенту автономії сказав, що якщо представники Брюсселя (там розташована штаб-квартира НАТО - УНІАН) проситимуться на парламентські слухання у Верховну Раду Криму, їх теж запросять. «Щоб вони знали думку наших депутатів», - зазначив голова Верховної Ради автономії.