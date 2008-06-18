Організатор "мурашиної піраміди" засуджений до страти

До страти засуджений в Китаї шахрай, який організував продаж "лікувальних мурашок" за принципом сумновідомих фінансових "пірамід" і одержав з довірливих співвітчизників 4,8 мільйона доларів, повідомляє агентство Сіньхуа.

Сю Гуаньчен, засуджений судом міста Нанкін до вищої міри покарання, обдурив обіцянками високих дивідендів 829 осіб.

Ділок організував компанію з розведення мурах, які використовуються в китайській медицині. Інвесторам свого "бізнесу" він обіцяв платити 39,1% річних. Рік потому він знизив ставку доходу по внесках до 17,3%, а пізніше взагалі відмовився виплачувати гроші.

Під суд потрапив і спільник Сю Гуаньчена - він засуджений до довічного ув`язнення з конфіскацією майна.

У Китаї економічні злочини в особливо великому розмірі потрапляють під категорію "розстрільних статей".