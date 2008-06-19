Пинзеник: бюджет за півроку буде виконано з профіцитом

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК упевнений, що державний бюджет за півроку буде виконаний з профіцитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Можу ствердно сказати, що за 6 місяців буде профіцит, враховуючи те, що відбувалося в попередні п`ять місяців», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він повідомив, що з січня по червень були профінансовані витрати бюджету на 99,8%, щодо річного показника це становить 39%, тоді як торік даний показник становив 32%.

Крім того, В.ПИНЗЕНИК наголосив, що 2 млрд. грн. витрат з кінця року було перенесено на першу половину.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінфіну, з початку 2008 року державний бюджет України щомісячно виконується з профіцитом. Так, за січень профіцит становив 1,9 млрд. грн., за січень-лютий - 2,7 млрд. грн., за січень-березень - 1,2 млрд. грн.

Згідно з плановим показникам, у першому кварталі 2008 року що стосується загального фонду Державного бюджету дефіцит повинен був становити 8,4 млрд. грн., а за результатами фактичного виконання він становив лише 2,3 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Доходи держбюджету України на 2008 рік затверджені в розмірі 215 млрд. 359,4 млн. грн. (загальний фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.).

Витрати - 232 млрд. 372 млн. грн. (загальний фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефіцит держбюджету-2008 - 18 млрд. 822 млн. грн.