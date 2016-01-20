Соціологи з'ясували, що половина українців довіряє соцопитуваннями

50% українців довіряють даним соціологічних організацій, котрі вже давно займаються проведенням соцопитувань.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 4 грудня по 14 грудня 2015 року.

Опитування також показало, що 10% населення, не довіряє даним соціологічних організацій, 36% респондентів не змогли визначитись з відповіддю, а ще 4% - відмовились відповідати.

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Крім того, рівень довіри до результатів соціологічних опитувань організацій, що вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень, серед населення України за 11 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 р. до 47% у 2004 р.), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями.

Опитування проводилося у 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2022 респонденти.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.