Відбудуться урочистості з нагоди 10-річчя університету „Україна”

20 червня о 13 годині в Національному палаці мистецтв „Україна” відбудеться прес-конференція першого міністра освіти незалежної України Петра Таланчука, присвячена 10-річчю Університету „Україна”. По закінченню – урочисте засідання та концерт за участю урядовців та народних артистів України Ніни Матвієнко, Надії Шестакової, Володимира Гришка, Святослава Вакарчука, Світлани Мирводи секстету „Менсаунд”, ансамблю П.Вірського. Довідки за телефоном: 424-4194.

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