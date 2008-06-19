Відбудуться урочистості з нагоди 10-річчя університету „Україна”

11:14, 19 червня 2008
Суспільство
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 20 червня о 13 годині в Національному палаці мистецтв „Україна”  відбудеться прес-конференція першого міністра освіти незалежної України Петра Таланчука, присвячена 10-річчю Університету „Україна”.

  По закінченню – урочисте засідання та концерт за участю  урядовців та народних артистів України Ніни Матвієнко, Надії Шестакової, Володимира Гришка, Святослава Вакарчука, Світлани Мирводи секстету „Менсаунд”, ансамблю П.Вірського. 

Довідки за телефоном:  424-4194.

                                                                    

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