Суд зобов'язав правоохоронців внести до ЄРДР заяви щодо побиття бійців "Правого сектора" у Драгобраті - адвокат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Роман Бухтояров.

За його словами, суд задовольнив скаргу адвокатів на бездіяльність слідчого управління Нацполіції у Закарпатській області та зобов'язав поліцію внести відомості про побиття бійців до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

Винесена ухвала не підлягає оскарженню.

Суд зобов’язав мусорів внести відомості по хлопцях. Сьогодні слідчими суддями Ужгородського міськрайонного суду розгляну... Posted by Бухтояров Роман on Wednesday, January 20, 2016

Також Бухтояров зазначив, що подав до прокуратури заяву стосовно голови Закарпатського ОДА Геннадія Москаля.

Зокрема, він звинувачує Москаля у розголошенні особистих даних затриманих бійців та подробиць досудового слідства. На думку Бухтоярова, голова Закарпатської ОДА перевищив свої повноваження та зловживає службовим становищем.

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Сьогодні на прес-конференції я сказав, що подав заяву про злочин вчинений Москалем. Такось, щоб не дати поводу для дискусій на рахунок подав чи не подав - відповідаю документом. Posted by Бухтояров Роман on Wednesday, January 20, 2016

Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 10 січня 5 нетверезих громадян увірвалися на турбазу "Хата магната" на Драгобраті і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Зазначалося, що потерпілі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт, щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

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У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. На даний момент їм оголошено про підозру у хуліганстві. Четверо з них вже взято під варту.

Рух «Правий сектор» підтверджує, що мова йде про його членах, однак припускає, що їхній конфлікт з персоналом турбази «Хата Магната» міг виникнути через антиукраїнські висловлювання цих співробітників, серед яких є вихідці з Донбасу».