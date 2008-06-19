Затриманий радник мера Алушти з міліції потрапив до реанімації

Затриманий правоохоронцями радник мера Алушти Віталій ПРИБЕГА потрапив у реанімацію, стверджує Кримська організація партії «Союз».

У заяві, текст якої переданий УНІАН, сказано, що В.ПРИБЕГА був затриманий в Алушті вдень 13 червня. «13 червня В.ПРИБЕГУ під вигаданим приводом виманили з будинку в шортах і домашніх капцях, після чого протягом дня тримали в автомобілі УБОП», - відзначають автори заяви. Надалі радник Алуштинського мера був доставлений у Сімферополь. «Його перевели в Київський райвідділ міліції Сімферополя, - йдеться в заяві. – Звідти його було відпущено на свободу ввечері 18 червня – через 5 днів після затримання». За даними авторів заяви, протягом цього часу йому не були пред`явлені звинувачення, а суд не виносив рішення про обрання запобіжного заходу. «Крім того, не було повідомлено родичам затриманого, як того вимагає закон», - наголошується в заяві.

Також повідомляється, що В.ПРИБЕГА опинився на волі і зміг одержати медичну допомогу тільки після звернення адвоката до голови Постійної комісії Верховної Ради АРК з правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій Людмили ЛУБІНОЇ.

«Радник міського голови Алушти Віталій ПРИБЕГА потрапив у реанімацію «швидкої допомоги» 6-ї міської лікарні Сімферополя внаслідок систематичного побиття», - додали в прес-службі Кримської організації «Союз».

У прес-службі міліції Криму не змогли прокоментувати дану заяву, зазначивши, що справою по Алушті займається Генеральна прокуратура України. «Коментувати дії Генпрокуратури було б неетично», - заявили в прес-службі міліції автономії.

Як повідомляв УНІАН, мер Алушти Володимир ЩЕРБИНА і два його підлеглі були затримані 13 червня під час спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗу. Алуштинські чиновники затримані за підозрою в скоєнні посадових злочинів. Їх підозрюють в неодноразовому отриманні хабарів в особливо великих розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді. 16 червня Печерський районний суд Києва обрав В.ЩЕРБИНІ запобіжний захід – утримання під вартою. В.ЩЕРБИНА, як повідомлялося під час судового засідання, утримуватиметься в Лук’янівському СІЗО (№13). 18 червня адвокати мера Алушти, за повідомленням партії "Союз", подали апеляцію на рішення Печерського райсуду.