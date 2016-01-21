Потерпілі від вибуху газу в Українську отримають квартири для проживання та компенсації

Як повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, Селидівська міська рада прийняла рішення надати з резервного фонду 13 квартир для проживання мешканцям, чиє житло було зруйновано.

Крім того, з міського бюджету буде виділено 650 тисяч гривень для виплати матеріальної допомоги потерпілим - по 50 тисяч гривень на родину.

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Також залежно від ступеня руйнування квартир їхні господарі отримають грошові виплати від Української міської ради. Власники 9 зруйнованих помешкань – по 10 тисяч гривень, власники ще 5 квартир – по 3 тисячі гривень.

За інформацією мера Селидового Віктора Ремізова, всім потерпілим вже повідомлено про розміри компенсацій. «Всі задоволені», - підкреслив він.

Орієнтовна вартість монтажно-будівельних робіт на відновлення багатоквартирного будинку після вибуху становить близько 4,7 мільйона гривень. Такий висновок надали спеціалісти Краматорського проектного інституту, які проводили оцінку масштабів руйнувань.

Наразі зруйнована ділянка будинку закрита тимчасовим укриттям, щоб не допустити потрапляння снігу і протікання води. В квартирах, де повилітали шибки, засклені вікна.

Нагадаємо, 15 січня о 8:56 у двокімнатній квартирі на п’ятому поверсі третього під’їзду в 5-поверховому житловому будинку, по вулиці Чкалова, 29 в Українську стався вибух газового балону без послідуючого горіння. У результаті обрушилася покрівля та зруйновано перекриття між 5 і 4 поверхами, пошкоджено сходову клітину. Внаслідок вибуху загинули двоє дітей 2011 та 2015 років народження. Троє потерпілих, серед них 8-річна дівчинка, були госпіталізовані.