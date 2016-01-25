Суд відмовився обмежити прокуратуру в термінах розслідування справи підозрюваних у вбивстві Бузини
Печерський районний суд Києва відмовився виносити рішення про обмеження прокуратури у термінах досудового розслідування у кримінальній справі Андрія Медведька та Дениса Поліщука про вбивство журналіста Олеся Бузини.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резулятивну частину ухвали сьогодні оголосив Печерський райсуд. Таким чином суд відмовив адвокатам у задоволенні клопотання про обмеження до 9 місяців розслідування провадження проти Поліщука та Медведька. (Розслідування триває вже понад 8 місяців).
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“У задоволенні клопотання захисту Поліщука та Медведька відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”, - зазначається в рішенні суду.
У коментарі журналістам адвокат обвинувачених Андрій Федур пояснив, що його підзахисні не визнають себе винними і готові доводити свою невинуватість на судовому засіданні за участю присяжних.
Крім того, Федур назвав дивним те, що одразу після затримання Медведька та Поліщука у прокуратурі рапортували, що зібрано всі докази, а у даний час заявляють про необхідність продовження термінів досудового розслідування до 10 місяців для збору доказів.
“Якщо прокуратура говорить, що вона зібрала всі докази, ми готові хоч завтра йти в суд і за участю присяжних доводити невинуватість обвинувачених”, - сказав адвокат.
Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.
За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Медведька та Поліщука.
У грудні 2015 року суди змінили Поліщуку та Медведьку запобіжні заходи із тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.