Суд відмовився обмежити прокуратуру в термінах розслідування справи підозрюваних у вбивстві Бузини

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резулятивну частину ухвали сьогодні оголосив Печерський райсуд. Таким чином суд відмовив адвокатам у задоволенні клопотання про обмеження до 9 місяців розслідування провадження проти Поліщука та Медведька. (Розслідування триває вже понад 8 місяців).

Читайте такожАпеляційний суд змінив підозрюваному у вбивстві Бузини Медведьку запобіжний захід

“У задоволенні клопотання захисту Поліщука та Медведька відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”, - зазначається в рішенні суду.

У коментарі журналістам адвокат обвинувачених Андрій Федур пояснив, що його підзахисні не визнають себе винними і готові доводити свою невинуватість на судовому засіданні за участю присяжних.

Крім того, Федур назвав дивним те, що одразу після затримання Медведька та Поліщука у прокуратурі рапортували, що зібрано всі докази, а у даний час заявляють про необхідність продовження термінів досудового розслідування до 10 місяців для збору доказів.

“Якщо прокуратура говорить, що вона зібрала всі докази, ми готові хоч завтра йти в суд і за участю присяжних доводити невинуватість обвинувачених”, - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Медведька та Поліщука.

У грудні 2015 року суди змінили Поліщуку та Медведьку запобіжні заходи із тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.