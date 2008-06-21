При вибуху в Москві постраждали 17 осіб

Сімнадцять чоловік постраждали, п`ятеро з них перебувають у тяжкому стані, в результаті вибуху, імовірно, саморобного вибухового пристрою (СВП) біля магазина на сході Москви, повідомив представник окружного УВС, на території якого стався інцидент.

Як передає Газета.ru, близько двох годин ночі після матчу чвертьфіналу чемпіонату Європи група молодих людей розпивала пиво біля нічного намету біля дома номер 1 по Підйомній вулиці.

«Близько 02.00 в натовпі несподівано стався вибух. До місця події прибули декілька бригад «швидкої допомоги», рятувальники МНС і наряди міліції. В результаті підриву, імовірно, СВП поранення дістали 17 чоловік, 14 госпіталізовані, п`ять із яких тяжкі. У них осколкові поранення і переломи нижніх кінцівок. Можливо, СВП вибухнув при падінні на землю в результаті необережного поводження», - сказав представник окружного УВС.

Він зазначив, що точну кількість постраждалих встановити поки що неможливо, оскільки після події декілька учасників втекли.

Представник УВС додав, що місце події оточене, працюють вибухотехніки ГУВС Москви, які точно встановлять тип і потужність боєприпасу, що вибухнув.