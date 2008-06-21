Стан людей, які потерпіли від удару блискавки, поліпшився

За даними рятувальників, стан людей, які потерпіли унаслідок удару блискавки в Криму, поліпшився, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Кримське ГУ МНС надає уточнені дані про кількість потерпілих. У відділенні реанімації Білогорської районної лікарні перебувають 8 осіб (раніше повідомляли, що в реанімації 9 осіб - УНІАН). «Їхній стан поліпшився, люди перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, за словами медиків, їхньому життю нічого не загрожує», - повідомили в МНС.

Ще троє людей, які потерпіли в результаті удару блискавки, перебувають під наглядом лікарів.

Як повідомляв УНІАН, учора вдень у Білогорському районі Криму внаслідок удару блискавки постраждали люди, які ховалися під дахом автобусної зупинки. У 15-метрову тополю поряд з автобусною зупинкою влучила блискавка.