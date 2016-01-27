По всій території України оголошено штормове попередження
08:17, 27 січня 2016Суспільство
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На 27 січня в Києві та по всій території України оголошено штормове попередження.
У Києві та області очікується туман / Фото УНІАН
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 27 січня туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вранці 27 січня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.
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Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що починаючи з 27-29 січня в Україні будуть дуже низькі температури повітря.
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