По всій території України оголошено штормове попередження

08:17, 27 січня 2016
Суспільство
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На 27 січня в Києві та по всій території України оголошено штормове попередження.

туман, зима, снег / Фото УНИАН

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 27 січня туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці 27 січня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця. 

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Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що починаючи з 27-29 січня в Україні будуть дуже низькі температури повітря.

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