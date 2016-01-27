Під Києвом з гранатомету обстріляли екскаватор

Як повідомляє Головне управління поліції у Київській області, до чергової частини Києво-Святошинського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Крюківщина, що на своїй земельний ділянці він виявив пошкодження на екскаваторі, характерні для пострілу з гранатомету.

На місці події правоохоронці виявили у дверцятах автотехніки фрагмент оболонки кумулятивного снаряду від гранатомету, пошкоджену кабіну водія та встановили місце, звідки був скоєний постріл.

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За словами заявника, трактор він орендує для видобутку піску на власній земельній ділянці з жовтня минулого року. Оскільки техніка тривалий час була у несправному стані, він щодня перевіряв її наявність у кар’єрі.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та версії правопорушення, проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років. Досудове слідство триває.