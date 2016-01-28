У в'єтнамському кварталі Одеси в ході рейду між бійцями "Альфи" і мігрантами відбулися зіткнення (фото, відео)

Про це повідомляє "Думська".

"Співробітники Служби безпеки України, які шукають докази протиправної діяльності мігрантів, зокрема, здійснення ними незаконних валютних операцій, діяли досить безцеремонно, вриваючись в квартири вихідців із Соціалістичної Республіки. Були розкриті навіть ті житлові приміщення, господарів яких не було вдома", - йдеться в повідомленні.

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В'єтнамці стверджують, що оперативники відбирали гроші та цінні речі.

У відповідь на дії СБУ жителі перекрили виїзд з комплексу і почали кидатися на оперативників. Одного з протестуючих "добряче дісталося від бійців, його відвезла "швидка", підкреслює видання.

В даний час ситуація в ЖК "Лотос" стабілізувалася. Оперативні заходи завершені.