У в'єтнамському кварталі Одеси в ході рейду між бійцями "Альфи" і мігрантами відбулися зіткнення (фото, відео)
В Одесі сталася бійка між бійцями спецпідрозділу "Альфа" та мешканцями ЖК "Лотос", у якому проживають мігранти з В'єтнаму.
Про це повідомляє "Думська".
"Співробітники Служби безпеки України, які шукають докази протиправної діяльності мігрантів, зокрема, здійснення ними незаконних валютних операцій, діяли досить безцеремонно, вриваючись в квартири вихідців із Соціалістичної Республіки. Були розкриті навіть ті житлові приміщення, господарів яких не було вдома", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЯрош підтвердив загибель екс-бійця ПС серед диверсантів у спецоперації "Альфи" та розповів про знайомство з ним
В'єтнамці стверджують, що оперативники відбирали гроші та цінні речі.
У відповідь на дії СБУ жителі перекрили виїзд з комплексу і почали кидатися на оперативників. Одного з протестуючих "добряче дісталося від бійців, його відвезла "швидка", підкреслює видання.
В даний час ситуація в ЖК "Лотос" стабілізувалася. Оперативні заходи завершені.