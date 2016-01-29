ВРЮ не виявила ознак порушення присяги у діях двох суддів, які переслідували "майданівців"
Вища рада юстиції не виявила ознак порушення присяги у діях суддів, які переслідували “майданівців”, - судді Ленінського райсуду Кіровограда Світлани Льон та судді Подільського райсуду Києва Світлани Захарчук.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні ВРЮ було з’ясовано, що Льон взимку 2014 року присудила 15 діб адмінарешту активісту місцевого майдану лише на підставі рапортів та міліцейського протоколу, в якому було сказано, що затриманий нецензурно висловлювався.
При цьому суддя проігнорувала факт відсутності даних від інших свідків, які б підтвердили слова міліціонерів.
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Крім того, як було встановлено на сьогоднішньому засіданні, суддя розпочала судове засідання у даній справі вже через 10 хвилин після затримання активіста правоохоронцями.
Що стосується судді Подільського райсуду Захарчук, то було з'ясовано, що вона відмовила учаснику автопробігу до Межигір'я у залученні свідків - працівників міліції, які стверджували, що порушення прав дорожнього руху має місце, однак на підставі рапортів та протоколу цих свідків визнала учасника пробігу до Межигір'я винним у правопорушенні.
Разом з тим голова ВРЮ Ігор Бенедисюк не вважає, що сьогоднішні рішення ВРЮ щодо цих двох суддів означають, що Вища рада юстиції занадто м'яко поводиться з суддями, що переслідували “майданівців”.
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“Якщо подивитись на ці два питання, то можна дійти до такого висновку. А якщо поглянути на весь процес, то із 28 висновків тимчасової спецкомісії, 21 висновок Вища рада юстиції підтримала і прийнято рішення рекомендувати звільнити цих суддів за порушення присяги”, - сказав Бенедисюк.