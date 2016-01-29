На Закарпатті СБУ затримала на хабарі капітана поліції

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала на хабарі керівника одного з відділів управління протидії злочинності у сфері економіки закарпатської поліції.

Як повідомляє прес-центр СБУ, капітан поліції вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за непроведення перевірки використання бюджетних коштів. 19 січня здирник отримав перший транш хабара в гривневому еквіваленті 1 тисячі доларів. Читайте такожНа Кіровоградщині затримали на хабарі заступника начальника райвідділу поліції (відео) Увечері 28 січня правоохоронці затримали зловмисника під час одержання 3 тисяч доларів – чергової частини хабара. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Читайте такожНа Львівщині суддю затримали на хабарі в півтори тисячі доларів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter