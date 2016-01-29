На Закарпатті СБУ затримала на хабарі капітана поліції
16:25, 29 січня 2016Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала на хабарі керівника одного з відділів управління протидії злочинності у сфері економіки закарпатської поліції.
На Закарпатті затримали на хабарі поліцейського / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, капітан поліції вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за непроведення перевірки використання бюджетних коштів.
19 січня здирник отримав перший транш хабара в гривневому еквіваленті 1 тисячі доларів.
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Увечері 28 січня правоохоронці затримали зловмисника під час одержання 3 тисяч доларів – чергової частини хабара.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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