У Житомирській області з початку року від грипу та ускладнень померло 4 особи

Як повідомила УНІАН керівник департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Ольга Григор'єва, станом на 1 лютого в регіоні від свиного грипу (A/H1N1) померло 2 особи: 1 чоловік - у Бердичеві та ще одна людина - у Житомирі.

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Також на Житомирщині цього року від ускладнень грипу померло 2 людини.

Водночас, в області наразі спостерігається зниження кількості звернень до амбулаторних установ. Так, за оперативними даними державної санітарно-епідеміологічної служби у Житомирській області, на 4-му тижні 2016 року у регіоні відмічалося зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 7,9%, у порівнянні з попереднім тижнем, кількість захворілих осіб склала 13 тис. 414 осіб.

Загалом в області зараз показники захворюваності перевищують епідпоріг на 6 %. Серед зареєстрованих хворих 46,3 % – діти до 17 років. Госпіталізовано 928 осіб, з них – 560 дітей.

Перевищення показника епідемічного порогу зареєстровано у 17 районах області. У зв’язку з цим, рішенням місцевих органів влади зазначених районів наразі призупинено навчальний процесс у 503 школах та 142 дитячих дошкільних закладах.

За результатами лабораторних досліджень матеріалу хворих встановлено, що з початку епідсезону на Житомирщині у 33-ти випадках виявлено позитивний результат пандемічного вірусу грипу А(H1N1), проте у більшості випадків превалюють аденовіруси (41,8 %), віруси парагрипу (31,3 %) та респираторно-синцитіальні віруси (16,4 %).

Як повідомляв УНІАН, з 14 січня у позашкільних закладах Житомира з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин. Розпорядженням Житомирського міського голови Сергія Сухомлина до 6 лютого через грип у Житомирі було продовжено канікули для школярів.

У Бердичеві два тижні тому було зафіксовано смертельний випадок, спричинений захворюванням на свинячий грип.