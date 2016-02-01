В ході спецоперації в Щасті СБУ виявила 5 бойовиків (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, до операції, що відбулася у взаємодії з Національною гвардією, поліцією, прикордонниками та військовослужбовцями Збройних сил України, було залучено майже 500 представників силових структур.

Усього опитано 1200 місцевих мешканців. Щодо 28 осіб проводиться поглиблена перевірка у зв’язку з ймовірною причетністю до діяльності бойовиків. За результатами перевірки вже встановлено п’ятеро членів незаконних збройних формувань.

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Крім того, в одному з покинутих будинків правоохоронці виявили схованку. З неї вилучено 4 кілограми пороху, 450 грам вибухівки, 3 гранати із запалами, велику кількість набоїв різного калібру.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.