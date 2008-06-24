Роднянський залишить пост гендиректора "СТС Медіа"

Олександр Роднянський залишає пост генерального директора російського холдингу СТС Медіа", пише у вівторок газета "Коммерсант". Роднянський також перестане бути генеральним директором каналів СТС і "Домашній", але залишиться президентом "СТС Медіа" і увійде до ради директорів холдингу.

Офіційно про відхід Роднянського, за даними видання, буде оголошено 24 червня. Новим гендиректором "СТС Медіа" стане Антон Кудряшов - засновник ІД "Афіша" і колишній гендиректор "НТВ плюс". За даними видання, Кудряшову належить зайнятися кадровою реструктуризацією медіа-холдингу і оптимізацією його структури управління.

Рішення змінити главу "СТС Медіа", пише "Коммерсант", акціонери компанії прийняли через те, що її капіталізація, що досягала 4,7 мільярда доларів, останнім часом падає, а рейтинги каналу СТС - основного активу медіахолдингу - знижуються. У ситуації, що склалася, акціонери ухвалили рішення укріпити контроль над операційною і фінансовою діяльністю компанії і розділити творчі і управлінські функції.

Роднянський очолив телеканал СТС в 2002 році. Двома роками пізніше він став керівником холдингу "СТС Медіа", до якого, станом на червень 2008 року, окрім СТС, входять телеканали "Домашній" і ДТВ, а також канали в Казахстані і Узбекистані. Головними акціонерами медіа-холдингу є шведська Modern Times Group, якою належить 39,6 відсотка акцій, і "Альфа-групп", що володіє 26 відсотками. У Олександра Роднянського близько 5 відсотків акцій "СТС Медіа", відзначає Лента.ру.