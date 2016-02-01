Жебрівський допустив закриття нових контрольних пунктів на Донбасі через постійні обстріли
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський не виключає закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, крім "Зайцевого", у зв'язку з обстрілами бойовиків і загрозою життю мирних жителів.
Про це він повідомив в ефірі "112 Україна".
"Питання в тому, що повинен відкритися пункт Лисичанськ–Первомайськ у Луганській області. В Золотому також йдуть обстріли. У мене таке враження, що сьогодні російські терористи не хочуть, щоб люди на непідконтрольних українській владі територіях відвідували територію України", - зазначив Жебрівський.
Він назвав закриття КПВВ "Зайцевого" "вимушеним заходом" і поклав відповідальність за обстріл прилеглої до контрольних пунктів на території бойовиків.
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"Це була вимушена міра. Ми поклали на чашу ваг незручності людей, які не зможуть перетнути лінію розмежування, і безпеку людей. І, зрозуміло, переважила безпека людей. Ми не хочемо повторення Волноваського сценарію... Сьогодні є питання в тому числі на Мінській переговорній групі російських терористичних військ з приводу того, щоб зупинити безглуздя, яке відбувається на Зайцевому, коли обстрілюють, коли є поранені військові, коли є ймовірність загрози життю мирних жителів", - додав Жебрівський.
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За його словами, КПВВ біля Зайцевомго і Мар'їнки не відкриються, якщо бойовики продовжать обстріл.