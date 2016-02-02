В Україні кількість померлих від грипу зросла до 176 осіб - МОЗ
В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 176 осіб. З них 2 дітей до 17 років та один летальний випадок серед вагітних.
Про це повідомив сьогодні заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець, передає кореспондент УНІАН. "З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років та один летальний випадок серед вагітних. Ідентифіковано як вірус грипу А нетиповий – 22, вірус грипу типу В - 2 та вірус грипу Н1N1 (pdm09) – 152 випадки", - сказав Ігор Перегінець.
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За його словами, найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в Одеській області – 34, Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Рівненській – 11 та Києві – 11.
"За медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу. З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 0,32% від загальної кількості населення, з них діти до 17 років – 21%", - зазначив заступник міністра.