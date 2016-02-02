В Україні кількість померлих від грипу зросла до 176 осіб - МОЗ

Про це повідомив сьогодні заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець, передає кореспондент УНІАН. "З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років та один летальний випадок серед вагітних. Ідентифіковано як вірус грипу А нетиповий – 22, вірус грипу типу В - 2 та вірус грипу Н1N1 (pdm09) – 152 випадки", - сказав Ігор Перегінець.

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За його словами, найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в Одеській області – 34, Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Рівненській – 11 та Києві – 11.

"За медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу. З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 0,32% від загальної кількості населення, з них діти до 17 років – 21%", - зазначив заступник міністра.