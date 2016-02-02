Активісти готові знову заблокувати адмінкордон, якщо суд скасує товарну блокаду окупованого Криму

Про це заявив голова штабу акції Ленур Іслямов, повідомляє "Крим.Реалії".

«Ми нікуди з адмінкордону не йшли, ми моніторимо ситуацію кожен день, наші люди залишаються на важливих об'єктах там. Тому, якщо відбудеться така зрада, як скасування постанови уряду про блокаду Криму, ми будемо готові оперативно реагувати і блокувати всі знову своїми силами», - заявив він.

«Ті, хто називають себе правозахисниками, подібними позовами сприяють нашому ворогові, такі позови - це зрада України та інтересів кримчан», - додав Іслямов.

Напередодні повідомлялося, що громадська організація «Правозахисна група 20 лютого» подала позов до суду про скасування постанови Кабінету міністрів України № 1035, яким введено заборону на поставки українських товарів з материкової частини до Криму і назад.

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Позивачі вимагають в суді визнати протиправною та скасувати постанову Кабміну України від 16 грудня № 1035 «Про обмеження постачань окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншою території України на тимчасово окуповану територію». Вони також просять витребувати в уряді всі документи, на підставі яких було прийнято цю постанову.

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Правозахисники вимагають зупинити дію цієї постанови в зв'язку з тим, що воно "може завдати шкоди конституційним та цивільним правам громадян, які неможливо буде відновити в разі дії документа».

Розгляд позову відбудеться в Окружному адміністративному суді Києва 3 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 грудня заборонив перевозити товари через адміністративний кордон з Кримом. Згідно з постановою, виняток становлять лише особисті речі громадян і соціально значущі продукти харчування, сумарна вартість яких не перевищує 10 тис. грн, а сумарна вага - не більше 50 кг на одну людину.